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Убийца 16-летней школьницы из Железногорска хочет уйти добровольцем на СВО

Экс-курсант МЧС Евгений Анисифоров, признанный виновным в убийстве и изнасиловании 16-летней школьницы из Железногорска, заявил, что хочет стать участником специальной военной операции.

Бывший курсант МЧС Евгений Анисифоров, признанный судом виновным в убийстве и изнасиловании 16-летней школьницы из Железногорска, заявил, что хочет пойти добровольцем на СВО. Об этом сообщает корреспондент krsk.aif.ru из зала Красноярского краевого суда.

Напомним, 18 апреля суд признал Анисифорова виновным в убийстве девочки и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить три миллиона рублей семье убитой девочки.

По данным Следственного комитета и прокуратуры, 31 июля 2022 года курсант МЧС Анисифоров изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу в Железногорске, а также украл часть её документов и личных вещей. Кроме того, ранее он совершил серию краж на железногорском пляже, а также напал на ещё одну девушку.