Убийца 16-летней школьницы из Железногорска хочет уйти добровольцем на СВО

По данным Следственного комитета и прокуратуры, 31 июля 2022 года курсант МЧС Анисифоров изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу в Железногорске, а также украл часть её документов и личных вещей. Кроме того, ранее он совершил серию краж на железногорском пляже, а также напал на ещё одну девушку.