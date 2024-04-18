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На Казанском авиазаводе опровергли информацию об атаке беспилотников

Предприятие работает в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова опровергли информацию об атаке беспилотников. Ранее фейки распространили в украинских телеграм-каналах.

17 апреля утром на предприятии сработала сирена предупреждения в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации. Никаких происшествий на территории завода не зафиксировано, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Проводились мероприятия для обеспечения безопасности персонала. В результате все сотрудники вернулись к работе. КАЗ продолжает работу в штатном режиме», — заявили на предприятии.

Ранее мы сообщали, что глава Елабужского района прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотников.