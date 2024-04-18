На Казанском авиазаводе опровергли информацию об атаке беспилотников

17 апреля утром на предприятии сработала сирена предупреждения в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации. Никаких происшествий на территории завода не зафиксировано, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу завода.