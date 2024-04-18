На Казанском авиазаводе опровергли информацию об атаке беспилотников

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова опровергли информацию об атаке беспилотников. Ранее фейки распространили в украинских телеграм-каналах.
17 апреля утром на предприятии сработала сирена предупреждения в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации. Никаких происшествий на территории завода не зафиксировано, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу завода.
«Проводились мероприятия для обеспечения безопасности персонала. В результате все сотрудники вернулись к работе. КАЗ продолжает работу в штатном режиме», — заявили на предприятии.
Ранее мы сообщали, что глава Елабужского района прокомментировал неудавшуюся атаку беспилотников.