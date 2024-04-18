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Автобус с детской хоккейной командой слетел в кювет

Он ехал из Казани в Пензу.

Источник: ГУ МВД

В Ульяновской области автобус, в котором ехала детская хоккейная команда, опрокинулся после того, как у него лопнуло колесо. ДТП произошло возле села Гулюшево Сурского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В результате аварии четыре человека, включая двух несовершеннолетних, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, но требующее медицинского наблюдения.

По данным telegram-канала «112», всего в автобусе было 29 человек, включая 16 игроков детской хоккейной команды. Автобус ехал из Казани в Пензу.

Ранее мы писали, что вечером в Казани произошло ДТП с участием ребенка. На улице Октябрьской напротив дома № 16 водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 11-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.