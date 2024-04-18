В Таганроге чиновников заставили снести аварийные дома через суд

В Таганроге аварийные дома, опасные для местных жителей, власти снесли только по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу, располагались в переулке Добролюбовском и на ул. Порт. Прокуратура установила, что эти здания могут обрушиться в любую минуту, поэтому опасны для горожан, проживающих рядом.