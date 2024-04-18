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В Таганроге чиновников заставили снести аварийные дома через суд

Дома представляли опасность для горожан.

В Таганроге аварийные дома, опасные для местных жителей, власти снесли только по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу, располагались в переулке Добролюбовском и на ул. Порт. Прокуратура установила, что эти здания могут обрушиться в любую минуту, поэтому опасны для горожан, проживающих рядом.

Однако городская администрация не спешила сносить дома. Из-за этого надзорное ведомство обратилось в суд.

Суд обязал чиновников устранить нарушения. После этого дома снесли.

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