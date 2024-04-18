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Власти рассказали о состоянии медведей, переживших пожар в Евпатории

Госкомитет ветеринарии: спасенные на пожаре в Евпатории медведи приходят в норму.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Медведи, спасенные во время пожара в евпаторийском зооуголке, приходят в норму. Об этом «Крым 24» сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.

По ее словам, медведи не получили никаких травм во время пожара. Животных вовремя вывели из здания. При этом они испытали большой стресс. Лисовская-Чудинович рассказала, что медведей побаловали сгущенкой.

— Они уже приходят в норму, — сказала чиновница.

Первый запмпред комитета добавила, что владельцы зооуголка не хотят передавать медведей в другие места для временного содержания. По словам замглавы ведомства, условия, в которых сейчас находятся животные, достаточны для их нормальной жизни.

флора и фауна
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несчастный случай