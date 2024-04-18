Власти рассказали о состоянии медведей, переживших пожар в Евпатории

Медведи, спасенные во время пожара в евпаторийском зооуголке, приходят в норму. Об этом «Крым 24» сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.
По ее словам, медведи не получили никаких травм во время пожара. Животных вовремя вывели из здания. При этом они испытали большой стресс. Лисовская-Чудинович рассказала, что медведей побаловали сгущенкой.
— Они уже приходят в норму, — сказала чиновница.
Первый запмпред комитета добавила, что владельцы зооуголка не хотят передавать медведей в другие места для временного содержания. По словам замглавы ведомства, условия, в которых сейчас находятся животные, достаточны для их нормальной жизни.