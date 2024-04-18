Воронежский губернатор рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при падении БПЛА

В четверг, 18 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем telegram-канале, что пострадавшая при падении БПЛА 67-летняя женщина сейчас находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Пенсионерка была госпитализирована в одну из городских больниц.
— Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле, — подчеркнул Александр Гусев.
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем вечером среды, 17 апреля.
На месте падения остатков БПЛА в Левобережном районе Воронежа сегодня будут работать городские службы, которые уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту. На текущий момент известно о четырех поврежденных домовладениях.
РИА «Воронеж» писало, что повреждения также получила небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Здание загорелось. Пожар был ликвидирован вчера в 22:02 на площади около 200 кв. м.
Над Воронежской областью в ночь на 18 апреля также были сбиты три малоразмерных воздушных шара. Пострадавших и повреждений в результате их падения нет.