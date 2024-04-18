Посетителей омского кафе напугал мужчина с заряженным ружьем

«На улице он успел сделать один выстрел вверх, чем напугал нескольких посетителей кафе, находившихся в тот момент на крыльце. Часть их них решила немедленно покинуть место событий, но несколько сельчан не робкого десятка остались. Они подбежали к хулигану и забрали карабин», — говорится в официальном сообщении.