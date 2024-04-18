Посетителей омского кафе напугал мужчина с заряженным ружьем

«На улице он успел сделать один выстрел вверх, чем напугал нескольких посетителей кафе, находившихся в тот момент на крыльце. Часть их них решила немедленно покинуть место событий, но несколько сельчан не робкого десятка остались. Они подбежали к хулигану и забрали карабин», — говорится в официальном сообщении.
По информации правоохранителей, у мужчины при себе оказалось руждье «Вепрь» и магазин с пятью патронами; задержанный объяснил свой поступок желанием напугать окружающих и большим количеством выпитого алкоголя — показания алкотектора составили 1,1 мг на литр выдыхаемого воздуха.
Уточняется, что ранее сельчанин не привлекался к уголовной ответственности, был на хорошем счету, работал вахтовым методом и содержал семью; но теперь он не имеет источника дохода и живет один.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. за что предусмотрено наказние в виде лишения свободы до 7 лет.