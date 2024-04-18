Уровень воды в Урале продолжит расти

По данным гидрологического мониторинга «Казгидромета», за прошедшие сутки по реке Урал Атырауской области из-за поступления воды с территории ЗКО уровень изменился:
На гидропосту река Урал — поселок Индербор уровень находится на отметке 555 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка составляет 332 см. Река Урал — поселок Махамбет. Уровень — на отметке 679 см, подъем составил 7 см, общий подъем с начала паводка — 362 см. На гидропосту река Урал — Атырау уровень находится на отметке 396 см, за сутки не было изменений, общий подъем с начала паводка составляет 205 см.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, отметили в штабе.
«На 18 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 422 м³/с, сброс составляет 345 м³/с», — говорится в распространенном сообщении.
В Атырауской области в ночь на 18 апреля в Жылыойском районе затопило дома.