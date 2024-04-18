Уровень воды в Урале продолжит расти

На гидропосту река Урал — поселок Индербор уровень находится на отметке 555 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка составляет 332 см. Река Урал — поселок Махамбет. Уровень — на отметке 679 см, подъем составил 7 см, общий подъем с начала паводка — 362 см. На гидропосту река Урал — Атырау уровень находится на отметке 396 см, за сутки не было изменений, общий подъем с начала паводка составляет 205 см.