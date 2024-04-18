При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек

Ранее он информировал, что около 2.00 четверга (совпадает с мск) в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны было уничтожено три БПЛА.
«По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь», — написал Голубев.
От госпитализации пострадавший отказался. Проводятся следственные мероприятия.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили ранее в четверг в Минобороны России.