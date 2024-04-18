Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Сотрудник предприятия получил легкие ранения при падении обломков БПЛА в Каменске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Источник: © РИА Новости

Ранее он информировал, что около 2.00 четверга (совпадает с мск) в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны было уничтожено три БПЛА.

«По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь», — написал Голубев.

От госпитализации пострадавший отказался. Проводятся следственные мероприятия.

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили ранее в четверг в Минобороны России.

несчастный случай