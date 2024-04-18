При падении обломков БПЛА в Ростовской области пострадал человек

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили ранее в четверг в Минобороны России.