Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава

«Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. <…> Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отсюда ВСУ обстреливали Каховку.
Кроме того, ВС России ударили по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке, ликвидировав около 30 военнослужащих ВСУ.
Как заявил накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, украинские войска продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам энергетики. Несколько ударов пришлись по кладбищу, повреждены памятники на могилах.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.