В Подмосковье полицейские изъяли крупный арсенал

«В ходе обследования частного дома злоумышленника, расположенного в сельском поселении Бужаровское, полицейские обнаружили и изъяли 3 предмета, конструктивно схожих с пистолетами ТТ и карабином, 277 патронов различного калибра, 3 магазина, части огнестрельного оружия, 105 пуль, более 8 тыс. гильз и капсюлей-воспламенителей, а также различные емкости с сыпучим веществом, похожим на порох», — сказала она.