В Подмосковье полицейские изъяли крупный арсенал

«В ходе обследования частного дома злоумышленника, расположенного в сельском поселении Бужаровское, полицейские обнаружили и изъяли 3 предмета, конструктивно схожих с пистолетами ТТ и карабином, 277 патронов различного калибра, 3 магазина, части огнестрельного оружия, 105 пуль, более 8 тыс. гильз и капсюлей-воспламенителей, а также различные емкости с сыпучим веществом, похожим на порох», — сказала она.
Петрова добавила, что по результатам баллистического исследования 100 изъятых боеприпасов являются спортивно-охотничьими патронами к пистолетам Макарова и Стечкина, пригодными для стрельбы. «Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Истра в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали по месту жительства 55-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов», — добавила начальник пресс-службы.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальное изъятое будет исследовано в рамках возбужденного уголовного дела.