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Пожар случился в пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе

В пункте пропуска «Мядининкай» на границе Литвы и Беларуси произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в пункте пропуска «Мядининкай», который расположен на литовско-белорусской границе. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В сообщении сказано, что в пограничном пункте пропуска «Мядининкай» загорелся ангар Вильнюсской территориальной таможни. Информация о пожаре начала поступать в экстренные службы около 02.40 18 апреля. Возгорание было ликвидировано примерно в 06.49. Говорится, что по причине случившегося в указанном пункте пропуска было остановлено движение как с литовской, так и с белорусской стороны.

Тем временем ответные меры Беларуси в отношении Литвы вступили в силу с 1 апреля.