Пожар случился в пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе

В сообщении сказано, что в пограничном пункте пропуска «Мядининкай» загорелся ангар Вильнюсской территориальной таможни. Информация о пожаре начала поступать в экстренные службы около 02.40 18 апреля. Возгорание было ликвидировано примерно в 06.49. Говорится, что по причине случившегося в указанном пункте пропуска было остановлено движение как с литовской, так и с белорусской стороны.