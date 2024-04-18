Организатору тура смягчили наказание за гибель ребенка на базе в Городце

Руководителю турфирмы «Галерея Вип-Тур» Светлане Вахтель смягчили наказание за гибель ребенка во время пожара на частной базе отдыха. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».
Напомним, 2 ноября 2018 года на территории частной базы отдыха ForRest House в деревне Соболиха Городецкого района в коттедже, в котором находилась группа из 14 детей и двух взрослых сопровождающих, начался пожар. Один из детей погиб — 10-летний мальчик задохнулся во сне продуктами горения. Тело ребенка обнаружили при разборе конструкций. Воспитатели даже не пытались его спасти. Ранее организатор тура получила по решению суда четыре года условно и решила оспорить приговор. Однако, в результате была отправлена в колонию.
Как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий на заседании комитета регионального парламента по экономике, наказание в виде пребывания в женской колонии в Автозаводском районе заменили на принудительные работы в арзамасском исправительном центре для осужденных. Кроме того, руководство колонии после обращения в ГУФСИН и Генпрокуратуру позволило Светлане Вахтель снять свое жилье.
«На ее защиту встало все бизнес-сообщество туриндустрии. Детей размещали в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Однако система должным образом не сработала», — заявил омбудсмен.
Павел Солодкий намерен добиваться условно-досрочного освобождения осужденной.