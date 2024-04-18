Организатору тура смягчили наказание за гибель ребенка на базе в Городце

Напомним, 2 ноября 2018 года на территории частной базы отдыха ForRest House в деревне Соболиха Городецкого района в коттедже, в котором находилась группа из 14 детей и двух взрослых сопровождающих, начался пожар. Один из детей погиб — 10-летний мальчик задохнулся во сне продуктами горения. Тело ребенка обнаружили при разборе конструкций. Воспитатели даже не пытались его спасти. Ранее организатор тура получила по решению суда четыре года условно и решила оспорить приговор. Однако, в результате была отправлена в колонию.