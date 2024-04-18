Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА в Воронеже

В результате ночной атаки БПЛА в Воронеже оказались повреждены частное производство, крыша склада комбината благоустройства, а также один автомобиль и девять домов. Об этом утром в четверг, 18 апреля, сообщил градоначальник Вадим Кстенин.

Источник: 36on.ru

Последующих возгораний не последовало. Однако, если в людям потребуется временное жилье, его готовы предоставить.

— Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные — выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки. Ведем работу дальше, — добавил мэр.

Сегодня на месте падения обломков будут работать городские службы.

— Горожанам будем помогать в безусловном порядке, разбирать и вывозить конструкции, всё восстанавливать, средства на это есть, алгоритмы отработаны.

В Воронежской области в среду вечером была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя несколько минут стало известно об одном сбитом беспилотнике — его ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО и РЭБ.

В результате падения обломков была ранена 67-летняя женщина. Она находится в больнице, медики оценивают ее состояние как средне тяжелое.

Сегодня утром губернатор доложил о нескольких пораженных воздушных целях. В том числе в небе над регионом сбили три метеозонда.