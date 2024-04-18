Мэр рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА в Воронеже

Последующих возгораний не последовало. Однако, если в людям потребуется временное жилье, его готовы предоставить.
— Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные — выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки. Ведем работу дальше, — добавил мэр.
Сегодня на месте падения обломков будут работать городские службы.
— Горожанам будем помогать в безусловном порядке, разбирать и вывозить конструкции, всё восстанавливать, средства на это есть, алгоритмы отработаны.
В Воронежской области в среду вечером была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя несколько минут стало известно об одном сбитом беспилотнике — его ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО и РЭБ.
В результате падения обломков была ранена 67-летняя женщина. Она находится в больнице, медики оценивают ее состояние как средне тяжелое.
Сегодня утром губернатор доложил о нескольких пораженных воздушных целях. В том числе в небе над регионом сбили три метеозонда.