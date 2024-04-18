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В Кондратово во время пожара погиб мужчина

17 апреля в 02:10 в оперативные службы поступило сообщение о пожаре на улице Шоссейной в деревне Кондратово. Во время ликвидации возгорания был обнаружен погибшим мужчина.

В 02:14 первые прибывшие к месту пожара огнеборцы 133-ей пожарной части УГПС Пермского края обнаружили, что пожар возник в кирпичном жилом доме. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны дом был полностью охвачен огнем.

Как сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края, приблизительная площадь пожара составляла 40 метров квадратных. Локализация пожара — в 02:46. Ликвидация горения — в 03:10.

Во время разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен погибший мужчина. В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

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