Татарстан примет 100 беженцев из Палестины

Правительство России утвердило распределение по регионам 1,5 тысяч граждан, эвакуированных из Палестины: Татарстан примет 100 человек. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Наибольшее число, по 250 человек, примут Чечня и Башкортостан, а также Липецкая, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
Распоряжение касается 1 447 человек, их прием обеспечат власти регионов. Очередную группу россиян доставили из сектора Газа в Россию 12 апреля.
Напомним, Казань примет в эвакуацию детей из Белгородской области.