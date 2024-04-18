Из элитного комплекса в центре Петербурга похитили миллионы. Их не спас кухонный тайник

Более семи миллионов рублей вынесли из квартиры гендиректора в центре Петербурга. Владелица хватилась не сразу, но полиция уже знает, кто мог запустить руки под её раковину. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 апреля.
По подозрению в особо крупной краже оперативники уголовного розыска накануне задержали 48-летнего жителя Кингисеппа. С полицейскими он не разминулся около полудня у жилого комплекса рядом с Таврическим садом. Мужчину спрашивали о 7,6 млн рублей, исчезнувших из кухни четырёхкомнатной квартиры в этом же ЖК. Денег не досчиталась 57-летняя петербурженка, которую «СПАРК» знает как совладелицу нескольких фирм по аренде и управлению недвижимостью, в том числе в Кингисеппе.
Женщина написала заявление. Наличные хранились в тайнике под раковиной. Последний год хозяйка в него, судя по всему, не заглядывала — она не смогла уточнить, в какой из последних 12 месяцев произошла кража.