Из элитного комплекса в центре Петербурга похитили миллионы. Их не спас кухонный тайник

По подозрению в особо крупной краже оперативники уголовного розыска накануне задержали 48-летнего жителя Кингисеппа. С полицейскими он не разминулся около полудня у жилого комплекса рядом с Таврическим садом. Мужчину спрашивали о 7,6 млн рублей, исчезнувших из кухни четырёхкомнатной квартиры в этом же ЖК. Денег не досчиталась 57-летняя петербурженка, которую «СПАРК» знает как совладелицу нескольких фирм по аренде и управлению недвижимостью, в том числе в Кингисеппе.