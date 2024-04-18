Подозреваемый в краже ювелирного изделия задержан в Хабаровске

Житель Индустриального района Хабаровска обратился в полицию, сообщив о краже золотой цепи стоимостью 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции Хабаровска обнаружили, что пострадавший и злоумышленник были соседями в коммунальной квартире. Во время вечеринки, проходившей у пострадавшего дома, злоумышленник украл ювелирное изделие и спрятал его в тумбочку. Утром пострадавший обнаружил, что его вещь пропала, и сосед исчез.
Также оперативники установили, что 35-летний подозреваемый был в розыске с октября прошлого года за кражу денег с банковской карты, совершенную в Елизовском районе Камчатского края.
Уголовное дело возбуждено по статье 158 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Предусмотренное этой статьей наказание включает лишение свободы на срок до пяти лет.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания в ожидании назначения меры пресечения судом.