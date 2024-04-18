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Подозреваемый в краже ювелирного изделия задержан в Хабаровске

Полиция Хабаровска успешно раскрыла дело о краже ювелирного изделия.

Источник: РИА "Новости"

Житель Индустриального района Хабаровска обратился в полицию, сообщив о краже золотой цепи стоимостью 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции Хабаровска обнаружили, что пострадавший и злоумышленник были соседями в коммунальной квартире. Во время вечеринки, проходившей у пострадавшего дома, злоумышленник украл ювелирное изделие и спрятал его в тумбочку. Утром пострадавший обнаружил, что его вещь пропала, и сосед исчез.

Подозреваемый был задержан полицией. Он признался в том, что сдал цепь в ломбард и получил за нее десять тысяч рублей, которые потратил на покупку продуктов и алкоголя. Злоумышленник имел ранее судимость по делам о кражах.

Также оперативники установили, что 35-летний подозреваемый был в розыске с октября прошлого года за кражу денег с банковской карты, совершенную в Елизовском районе Камчатского края.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Предусмотренное этой статьей наказание включает лишение свободы на срок до пяти лет.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания в ожидании назначения меры пресечения судом.