Подозреваемый в краже ювелирного изделия задержан в Хабаровске

Сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции Хабаровска обнаружили, что пострадавший и злоумышленник были соседями в коммунальной квартире. Во время вечеринки, проходившей у пострадавшего дома, злоумышленник украл ювелирное изделие и спрятал его в тумбочку. Утром пострадавший обнаружил, что его вещь пропала, и сосед исчез.

Подозреваемый был задержан полицией. Он признался в том, что сдал цепь в ломбард и получил за нее десять тысяч рублей, которые потратил на покупку продуктов и алкоголя. Злоумышленник имел ранее судимость по делам о кражах.