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В Казани на улице Ершова утром встали троллейбусы

Это произошло из-за повреждения контактной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Ершова утром встали троллейбусы. Это произошло из-за повреждения контактной сети, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Из-за нарушения работы электротранспорта образовалась пробка. В социальных сетях очевидцы пишут что она образовалась возле Арского кладбища.

Сотрудники предприятия пояснили, что неизвестный повредил контактную сеть на участке улиц Ершова — Вишневского. В связи с этим троллейбусы маршрутов № 2 и 7 теперь проходят через улицу Халитова, а № 3 и 5 — через улицу Островского.

На месте работают аварийные службы. В ближайшее время все неполадки будут устранены.

Напомним, в Казани в сентябре 2023 года на маршрут вышел троллейбус нового поколения с кондиционером.