В Казани на улице Ершова утром встали троллейбусы

Сотрудники предприятия пояснили, что неизвестный повредил контактную сеть на участке улиц Ершова — Вишневского. В связи с этим троллейбусы маршрутов № 2 и 7 теперь проходят через улицу Халитова, а № 3 и 5 — через улицу Островского.