В Казани на улице Ершова утром встали троллейбусы. Это произошло из-за повреждения контактной сети, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Из-за нарушения работы электротранспорта образовалась пробка. В социальных сетях очевидцы пишут что она образовалась возле Арского кладбища.
Сотрудники предприятия пояснили, что неизвестный повредил контактную сеть на участке улиц Ершова — Вишневского. В связи с этим троллейбусы маршрутов № 2 и 7 теперь проходят через улицу Халитова, а № 3 и 5 — через улицу Островского.
На месте работают аварийные службы. В ближайшее время все неполадки будут устранены.
Напомним, в Казани в сентябре 2023 года на маршрут вышел троллейбус нового поколения с кондиционером.