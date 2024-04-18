Аварии на трубопроводе в Балахне устранили спустя почти 10 часов

Напомним, вчера без воды и частично без отопления остались жители более 750 домов. Причинами отключений послужили утечка на трубопроводе у дома № 69 по ул. Либкнехта и утечка на трубопроводе у дома № 114 по проспекту Революции. Властями организовывался подвоз питьевой воды.