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Аварии на трубопроводе в Балахне устранили спустя почти 10 часов

Холодное и горячее водоснабжение было полностью восстановлено к 11 часам вечера.

Аварии на трубопроводе в Балахне устранили спустя почти 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К 23:17, когда было опубликовано сообщение, АО «НОКК» полностью восстановило холодное и горячее водоснабжение.

Напомним, вчера без воды и частично без отопления остались жители более 750 домов. Причинами отключений послужили утечка на трубопроводе у дома № 69 по ул. Либкнехта и утечка на трубопроводе у дома № 114 по проспекту Революции. Властями организовывался подвоз питьевой воды.

ЖКХ