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В ФРГ задержали двух человек по подозрению в работе на Россию, пишут СМИ

БЕРЛИН, 18 апр — РИА Новости. В Баварии задержаны два человека по подозрению в работе на спецслужбы РФ и подготовке диверсий в Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре.

Источник: Reuters

«Полиция арестовала в Байройте двух подозреваемых шпионов. Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. На прицеле у них также была немецкая помощь Украине», — пишет издание.

Главными подозреваемыми, задержанными этим утром, являются русские немцы 39-летний Дитер С. и поддерживавший его 37-летний Александр Й. С. был якобы завербован российскими спецслужбами в 2023 году с задачей саботировать пути поставок оружия Украине.

По данным издания, мужчина, который якобы воевал на стороне ДНР между 2014 и 2016 годами, выслеживал военные объекты США в Баварии и, в частности, базу в Графенвёр, где обучаются украинские танкисты.