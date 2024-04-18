В ФРГ задержали двух человек по подозрению в работе на Россию, пишут СМИ

«Полиция арестовала в Байройте двух подозреваемых шпионов. Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. На прицеле у них также была немецкая помощь Украине», — пишет издание.
Главными подозреваемыми, задержанными этим утром, являются русские немцы 39-летний Дитер С. и поддерживавший его 37-летний Александр Й. С. был якобы завербован российскими спецслужбами в 2023 году с задачей саботировать пути поставок оружия Украине.
По данным издания, мужчина, который якобы воевал на стороне ДНР между 2014 и 2016 годами, выслеживал военные объекты США в Баварии и, в частности, базу в Графенвёр, где обучаются украинские танкисты.