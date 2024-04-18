В Крыму назвали РДК* украинским проектом

Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов** в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России.
«РДК* является украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб, и Буданов своим заявлением это фактически официально подтвердил. Тем самым развеян миф, так упорно создаваемый украинской и западной пропагандой, о существовании якобы некого движения сопротивления в России», — сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, Россия сегодня едина и монолитна как никогда, а участники РДК* являются «преступниками, террористами и ничтожными предателями».
«РДК*, о котором говорит Буданов**, признан в России террористической организацией, поэтому задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины теперь могут входить и контртеррористические меры против украинского терроризма», — сказал Смирнов.
Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые «воевали против своей родины с оружием в руках», отметив, что «чем они закончили, хорошо известно». Он отметил, что «тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима».
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в список террористов и экстремистов.