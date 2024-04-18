В Крыму назвали РДК* украинским проектом

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые «воевали против своей родины с оружием в руках», отметив, что «чем они закончили, хорошо известно». Он отметил, что «тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима».