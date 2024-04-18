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В Екатеринбурге иномарка без номеров влетела в кафе

Ночью в Екатеринбурге машина влетела в задние кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге иномарка без номеров влетела в кафе. Авария произошла ночью 18 апреля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

Toyota Camry столкнулась с кафе по адресу Красный переулок, 14. Автомобиль сбил стойку и задел летнюю веранду.

— ДТП без пострадавших, водитель не обеспечил постоянный контроль за автомобилем и совершил наезд на препятствие. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает всех участников дорожно-транспортного движения строго соблюдать ПДД, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее, днем 17 апреля, в Екатеринбурге водитель Audi сбил девушку на электросамокате. 17-летняя девушка доставлена в больницу с различными травмами.

Причиной аварии стало то, что водитель не уступил дорогу несовершеннолетней. Мужчина пояснил, что, выезжая с прилегающей территории, не заметил девушку.