В Екатеринбурге иномарка без номеров влетела в кафе. Авария произошла ночью 18 апреля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.
Toyota Camry столкнулась с кафе по адресу Красный переулок, 14. Автомобиль сбил стойку и задел летнюю веранду.
— ДТП без пострадавших, водитель не обеспечил постоянный контроль за автомобилем и совершил наезд на препятствие. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает всех участников дорожно-транспортного движения строго соблюдать ПДД, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Ранее, днем 17 апреля, в Екатеринбурге водитель Audi сбил девушку на электросамокате. 17-летняя девушка доставлена в больницу с различными травмами.
Причиной аварии стало то, что водитель не уступил дорогу несовершеннолетней. Мужчина пояснил, что, выезжая с прилегающей территории, не заметил девушку.