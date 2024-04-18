В Екатеринбурге иномарка без номеров влетела в кафе

— ДТП без пострадавших, водитель не обеспечил постоянный контроль за автомобилем и совершил наезд на препятствие. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает всех участников дорожно-транспортного движения строго соблюдать ПДД, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.