Отметит День независимости США за решеткой: балерину, переводившую деньги ВСУ, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене (статья 275 УК). Выпускница УрФУ останется в СИЗО как минимум до 5 июля. По данным «КП-Екатеринбург», Карелина прибыла в столицу Урала в начале 2024 года, чтобы навестить родителей. При прохождении границы у нее изъяли мобильный. А уже 27 января она была задержана вместе с отцом.
В отношении Ксении был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». А после отбытия административного ареста ей предъявили обвинения.
Поводом послужили выписки о транзакции, которая была произведена 24 февраля 2022 года. Речь о переводе 51 доллара в пользу ВСУ. Известно, что осенью 2021 года Карелина получила гражданство США.
— С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Кроме того, на территории США указанная гражданка неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима, — говорилось в официальном сообщении ФСБ России.
Ксении Карелиной грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.