Отметит День независимости США за решеткой: балерину, переводившую деньги ВСУ, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене (статья 275 УК). Выпускница УрФУ останется в СИЗО как минимум до 5 июля. По данным «КП-Екатеринбург», Карелина прибыла в столицу Урала в начале 2024 года, чтобы навестить родителей. При прохождении границы у нее изъяли мобильный. А уже 27 января она была задержана вместе с отцом.