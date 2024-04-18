Воронежский губернатор напомнил про алгоритм действий при обнаружении обломков БПЛА

После падения минувшей ночью обломков сбитых БПЛА губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале напомнил последовательность действий при обнаружении фрагментов беспилотников.
Прежде всего, нельзя подходить к обломкам/взрывным устройствам и ни в коем случать не трогайте их.
— Отойдите на безопасное расстояние. Предупредите окружающих об опасном месте.
Шаг номер два. Нужно сообщить о месте падения БПЛА, его обломков или взрывных устройств по телефону 112.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, минувшей ночью, 18 апреля, дежурные средства ПВО над территорией Воронежской области уничтожили три малоразмерных воздушных шара и перехватили один беспилотник.
А вчера, 17 апреля, вечером в результате падения обломков украинского беспилотника ранение получила женщина. Также повреждены девять домов и одна машина.