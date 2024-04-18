В Крыму три дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность

С пятницы, 19 апреля, по воскресенье, 21 апреля, в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
— В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, — рассказали в ведомстве.
Отмечается также, что в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Напомним, с 17 апреля в Крыму ввели особый противопожарный режим. Он действует на территории всего полуострова. Такое решение приняли для того, чтобы предупредить распространение пожаров. Кроме того, эта мера сможет снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.
Напомним, с 1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Он устанавливается ежегодно, исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, которая может привести к резкому увеличению вероятности возникновения природных пожаров. Установление пожароопасного сезона еще не означает введения особого противопожарного режима и запрета на посещение гражданами лесов. Эти режимы вводятся отдельно в случае необходимости.