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В Самаре решили депортировать в Узбекистан русского мужчину

В Самаре два суда вынесли решение о депортации русского мужчины в Узбекистан.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли решение о депортации русского мужчины в Узбекистан. Он живет в России 25 лет, у него от двух браков пятеро детей. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.

— Документы самарец потерял, попался на глаза МВД и получил депортацию. Решение вынесла судья Октябрьского районного суда Синева Джамиля, — рассказал Матвеев. Самарский областной суд 9 апреля оставил решение в силе. Депутат переговорил с руководством ГУ МВД по Самарской области и попросил не спешить с депортацией. Народный избранник рассчитывает при помощи прокуратуры и уполномоченного по правам человека обжаловать решение облсуда.

Также он попросил тех, кто тоже годами живет в России с иностранным паспортом, потерял или недооформил документы как можно скорее все оформить.

— Очень трудно потом вытаскивать вас из самолета в Самарканд с двумя проигранными судами. Вызывают недоумение решения таких судей, которые явно идут вразрез с указами президента о репатриации.

заключил Михаил Матвеев