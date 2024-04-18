В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО

Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России.
«РДК* — это современные власовцы. Их идеология — неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане», — сказал Ивлев.
По его словам, предателям никогда не будет прощения.
«РДК* проклинают россияне, их ждет российский суд и суровое наказание. Если раньше не найдет пуля российского солдата», — сказал депутат.
Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые «воевали против своей родины с оружием в руках», отметив, что «чем они закончили, хорошо известно». Он отметил, что «тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима».
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.
* Запрещенная в России террористическая организация.