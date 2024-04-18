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В Перми нашли мертвым 25-летнего участника СВО

Мужчину больше трех месяцев искали полицейские и волонтеры.

В Перми найден мертвым 25-летний Дмитрий Н. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Напомним, мужчину начали искать в конце января.

Напомним, мужчину начали искать в конце января. По информации «59.ru», последний раз его видел его друг. 21 января они вместе отдыхали у него в квартире на улице Фонтанной. Потом они поехали в клуб, а после снова на Фонтанную. От друга Дмитрий отправился домой и исчез.

Известно, что незадолго до исчезновения Дмитрий вернулся с СВО, устроился на завод и работал технологом. Что стало причиной смерти мужчины, волонтеры не сообщают.