В Перми нашли мертвым 25-летнего участника СВО

В Перми найден мертвым 25-летний Дмитрий Н. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Напомним, мужчину начали искать в конце января.
Напомним, мужчину начали искать в конце января. По информации «59.ru», последний раз его видел его друг. 21 января они вместе отдыхали у него в квартире на улице Фонтанной. Потом они поехали в клуб, а после снова на Фонтанную. От друга Дмитрий отправился домой и исчез.
Известно, что незадолго до исчезновения Дмитрий вернулся с СВО, устроился на завод и работал технологом. Что стало причиной смерти мужчины, волонтеры не сообщают.