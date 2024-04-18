Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе

В январе 2024 года суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего чиновника лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет.