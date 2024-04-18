Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе

По данным ведомства, весной 2018 года он получил через посредника взятку в виде объекта капитального строительства.
«Благодарность была передана за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и согласование его передачи в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время чиновник подписал постановление в интересах взяткодателя», — рассказали в УФСБ.
26 ноября 2020 года бывшего первого замглавы администрации Евпатории задержали. Уголовное дело в отношении него расследовалось крымским главком СК РФ.
В январе 2024 года суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего чиновника лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет.
«В апелляционном порядке приговор суда был обжалован осужденным. Проверив законность приговора суда первой инстанции, Верховный суд Республики Крым оставил его без изменений. 17 апреля этого года приговор суда вступил в законную силу», — добавили в ведомстве.