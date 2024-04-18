Умер воронежец, попавший под колеса фуры на Острогожской улице

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 16 апреля в областном центре на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей полицейский автомобиль с включенными мигалками столкнулся с «Ладой Приорой». Оба автомобиля получили повреждения, но водители при этом не пострадали.