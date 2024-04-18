Умер воронежец, попавший под колеса фуры на Острогожской улице

Пешеход, попавший 17 апреля под колеса грузовика DAF на улице Острогожской в Воронеже, скончался в больнице. Мужчине было 36 лет. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД в четверг, 18 апреля.
Воронежца сбили в 7:25 в районе дома № 107 по улице Острогожской. Грузовик под управлением 61-летнего жителя Саратовской области двигался со стороны микрорайона Шилово в сторону Острогожского кольца.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Утром 17 апреля на город опустился густой туман. Очевидцы сообщили в социальных сетях, якобы погибший бродил в тумане посреди проезжей части и бросался на автомобили.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области за сутки зарегистрировали 105 дорожно-транспортных происшествий. В шести ДТП пострадали шесть человек. Один погибший.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 16 апреля в областном центре на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей полицейский автомобиль с включенными мигалками столкнулся с «Ладой Приорой». Оба автомобиля получили повреждения, но водители при этом не пострадали.