Омские дачники нашли целую гору мёртвых косуль

Омичи в социальных сетях поделились фотографиями целой горы из тел мёртвых косуль рядом с СНТ «Мечта».
Дачники оказались шокированы находкой. Судя по дате на фото, снимок был сделан 17 апреля. На нём около десятка мёртвых косуль сброшены в кучу. Некоторые тела уже обезображены.
Ранее начальник управления охраны и использования животного мира региона Андрей Цехмистер пояснил, что делать с телами погибших животных:
«Трупы животных отнесены законодательством к биологическим отходам. Уборка биологических отходов, транспортировка, утилизация должна осуществляться органами местного самоуправления (это либо городской округ, либо муниципальный район), на территории которых они обнаружены. Конечно, всё это должно сопровождаться отбором проб специалистами ветеринарного управления, так как хотя на сегодняшний день картина благополучная и случаев заражения не выявлено, надо быть начеку».