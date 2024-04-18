Омские дачники нашли целую гору мёртвых косуль

«Трупы животных отнесены законодательством к биологическим отходам. Уборка биологических отходов, транспортировка, утилизация должна осуществляться органами местного самоуправления (это либо городской округ, либо муниципальный район), на территории которых они обнаружены. Конечно, всё это должно сопровождаться отбором проб специалистами ветеринарного управления, так как хотя на сегодняшний день картина благополучная и случаев заражения не выявлено, надо быть начеку».