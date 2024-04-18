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Замдиректора ресурсоснабжающей организации Самарской области поймали на взятке

Замдиректора Чапаевского филиала энергоснабжающей компании потребовал 400 тысяч рублей за решение проблем с электроснабжением.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области по подозрению во взятке задержали заместителя директора Чапаевского филиала одной из энергоснабжающих компаний региона, об этом сообщила пресс-служба СК Самарской области. Подозреваемый является заместителем руководителя по реализации и развитию услуг. Следствие полагает, что он потребовал от директора строительной компании 400 тысяч рублей и пообещал оформить технологическое присоединение нежилого объекта к электросетям, а также пригрозил отключением.

— В марте 2024 года предприниматель находился в Безенчукском районе и передал местным жителям, выступающим в качестве посредников, 300 тысяч рублей, — рассказали в СК Самарской области о подробностях дела.

Деньги предназначались в качестве первой части взятки. Но посредников задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Против замдиректора компании и его посредников завели уголовные дела, сейчас их расследование продолжается.

ФСБ