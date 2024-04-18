Замдиректора ресурсоснабжающей организации Самарской области поймали на взятке

В Самарской области по подозрению во взятке задержали заместителя директора Чапаевского филиала одной из энергоснабжающих компаний региона, об этом сообщила пресс-служба СК Самарской области. Подозреваемый является заместителем руководителя по реализации и развитию услуг. Следствие полагает, что он потребовал от директора строительной компании 400 тысяч рублей и пообещал оформить технологическое присоединение нежилого объекта к электросетям, а также пригрозил отключением.