Пенсионер в Братске получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

Сигнал о пожаре в гараже в ГСК «Медик» в Центральном районе Братска поступил на пульт дежурного в 11:23. К месту происшествия были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия огонь полыхал внутри одного из кирпичных гаражей.