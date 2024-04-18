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Пенсионер в Братске получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

В Братске на пожаре пострадал мужчина. Инцидент произошёл около полудня 17 апреля. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Сигнал о пожаре в гараже в ГСК «Медик» в Центральном районе Братска поступил на пульт дежурного в 11:23. К месту происшествия были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия огонь полыхал внутри одного из кирпичных гаражей.

При попытке самостоятельно потушить пламя термические ожоги рук получил его владелец — мужчина пенсионного возраста. Он был госпитализирован в городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи, уточняется в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Гараж выгорел на площади 24 квадратных метра. Предварительной причиной пожара специалисты назвали неисправную электропроводку.

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