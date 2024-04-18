Пенсионер в Братске получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже

Сигнал о пожаре в гараже в ГСК «Медик» в Центральном районе Братска поступил на пульт дежурного в 11:23. К месту происшествия были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия огонь полыхал внутри одного из кирпичных гаражей.
При попытке самостоятельно потушить пламя термические ожоги рук получил его владелец — мужчина пенсионного возраста. Он был госпитализирован в городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи, уточняется в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.
Гараж выгорел на площади 24 квадратных метра. Предварительной причиной пожара специалисты назвали неисправную электропроводку.