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Экс-сотрудник МВД Татарстана должен вернуть 60 миллионов рублей

Такое решение вынес Верхнеуслонский районный суд.

Источник: Комсомольская правда

Экс-сотрудник МВД Татарстана должен выплатить почти 60 миллионов рублей. Такое решение вынес Верхнеуслонский районный суд, сообщает прокуратура республики.

Согласно материалам дела, с 2018 по 2022 год экс-сотрудник приобрел и использовал цифровую валюту на сумму почти 50 миллионов рублей. Благодаря этому он досрочно погасил ипотеку и приобрел дорогой автомобиль.

В результате недвижимость была отчуждена. Прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии денежных средств, эквивалентных стоимости сделок.

Мужчина был уволен по инициативе ведомства в связи с утратой доверия.

Напомним, в Казани в 2024 году водителей большегрузов оштрафовали на 615 тысяч рублей.