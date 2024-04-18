Экс-сотрудник МВД Татарстана должен вернуть 60 миллионов рублей

Экс-сотрудник МВД Татарстана должен выплатить почти 60 миллионов рублей. Такое решение вынес Верхнеуслонский районный суд, сообщает прокуратура республики.
Согласно материалам дела, с 2018 по 2022 год экс-сотрудник приобрел и использовал цифровую валюту на сумму почти 50 миллионов рублей. Благодаря этому он досрочно погасил ипотеку и приобрел дорогой автомобиль.
В результате недвижимость была отчуждена. Прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии денежных средств, эквивалентных стоимости сделок.
Мужчина был уволен по инициативе ведомства в связи с утратой доверия.
Напомним, в Казани в 2024 году водителей большегрузов оштрафовали на 615 тысяч рублей.