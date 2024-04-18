В Красноярске родители заставляли 7-летнюю дочь красть из магазинов алкоголь для перепродажи

Все происходило с января по март 2023 года. По данным полиции, судимый 33-летний красноярец вместе со своей 40-летней сожительницей решили заняться кражей и перепродажей магазинного алкоголя. Для этого они приходили с 7-летней дочкой женщины в супермаркеты, складывали в ее школьный рюкзак спиртное, отдавали девочке и выходили из торговой точки. Иногда покупали недорогие продукты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Похищенное мужчина продавал на улице.