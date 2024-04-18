В Красноярске родители заставляли 7-летнюю дочь красть из магазинов алкоголь для перепродажи

Все происходило с января по март 2023 года. По данным полиции, судимый 33-летний красноярец вместе со своей 40-летней сожительницей решили заняться кражей и перепродажей магазинного алкоголя. Для этого они приходили с 7-летней дочкой женщины в супермаркеты, складывали в ее школьный рюкзак спиртное, отдавали девочке и выходили из торговой точки. Иногда покупали недорогие продукты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Похищенное мужчина продавал на улице.
Задержали его и девочку сотрудники охраны одного из супермаркетов Свердловского района при попытке вынести алкоголь на сумму почти 3000 рублей.
Сотрудники полиции установили, что «находчивые» взрослые совершили пять аналогичных краж на общую сумму около 14 тысяч рублей.
В отношении них возбудили уголовное дело по 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой» и части 4 статьи 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу», в настоящее время расследование завершено.
Мужчина ждет решения суда под стражей. Женщину лишили родительских прав и избрали ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Девочку поместили в Краевой центр семьи и детей.