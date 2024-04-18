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В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

ГЕНИЧЕСК, 18 апр — РИА Новости. В результате обстрела ВСУ города Каховка Херсонской области погиб один мирный житель и четверо получили ранения, всего за сутки артиллерия противника нанесла по региону 40 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела террористами киевского режима в Каховке погиб один мирный житель, четыре мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов», — сообщил источник.

Всего под огнем противника оказались семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.

В Новой Каховке поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента «Херсоноблгаза».