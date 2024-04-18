В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

«В результате обстрела террористами киевского режима в Каховке погиб один мирный житель, четыре мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов», — сообщил источник.