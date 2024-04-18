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Жителя Волгодонска арестовали по подозрению в реабилитации нацизма

Жителя Волгодонска заподозрили в реабилитации нацизма.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Волгодонска заподозрили в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и по требованию следователя отправили под домашний арест. Об этом сегодня, 18 апреля, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

— Постановлением Волгодонского районного суда подозреваемого взяли под домашний арест на 1 месяц и 28 суток, то есть до 11 июня 2024 года включительно, — рассказали журналистам.

Как уточнили в пресс-службе судов, мужчина с неуважением высказывался в Интернете о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Критические замечания мужчина опубликовал не позднее 29 мая 2021 года.