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В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Более 600 SIM-боксов, которые могут использоваться в диверсионной и террористической деятельности, изъяты в марте в 40 российских регионах, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенных в марте 2024 года в 40 российских регионах мероприятий изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.

Полицией против 30 человек возбуждены дела по статьям о мошенничестве, еще против двоих, причастных к незаконному доступу к аккаунтам «Госуслуг», — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

«В ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. В настоящее время в отношении него принимается процессуальное решение», — добавляется в сообщении.

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