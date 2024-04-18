В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате проведенных в марте 2024 года в 40 российских регионах мероприятий изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.
Полицией против 30 человек возбуждены дела по статьям о мошенничестве, еще против двоих, причастных к незаконному доступу к аккаунтам «Госуслуг», — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.
«В ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. В настоящее время в отношении него принимается процессуальное решение», — добавляется в сообщении.