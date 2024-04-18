В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», — говорится в сообщении.