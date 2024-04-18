Под Воронежем вновь закрыли движение по понтонному мосту в районе Шилово

Движение по понтонному мосту, который соединяет село Новогремяченское Хохольского района и микрорайон Шилово города Воронежа, вновь закрыли в четверг, 18 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Новогремяченского поселения Сергей Самофалов.