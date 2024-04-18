Под Воронежем вновь закрыли движение по понтонному мосту в районе Шилово

Движение по понтонному мосту, который соединяет село Новогремяченское Хохольского района и микрорайон Шилово города Воронежа, вновь закрыли в четверг, 18 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Новогремяченского поселения Сергей Самофалов.
Движение по переправе возобновили накануне, но за ночь вода вновь прибыла.
— Уровень поднялся и частично затопил проезжую часть. В целях безопасности движение ограничили. Ситуацию мониторим ежечасно, — рассказал Сергей Самофалов.
Уровень поднялся на 60 см и составляет 2,25 м, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» мастер переправы Николай Демидов. Допустимая норма — 1,5 м. Автомобилисты вынуждены добираться до областного центра вкруговую.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что понтонный мост разводили 24 марта из-за поднятия уровня воды в реке Дон.