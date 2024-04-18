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Пожар на острове Сарпинском в Волгограде тушили восемь часов

Огонь охватил 2 гектара сухой травы.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

Столб черного дыма над Волгой заметили волгоградцы вечером 17 апреля. Огонь вспыхнул у озера Болячка на острове Сарпинском. На то, чтобы потушить крупный ландшафтный пожар, понадобилось более 8 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о ландшафтном пожаре поступило 17 апреля в 17.23. На острове вдали от жилых домов полыхала сухая трава. Утром 18 апреля в МЧС сообщили, что ликвидировать пожар удалось только в 1.53. Огнем выжгло два гектара растительности на Сарпинском. В результате обошлось без пострадавших.

МЧС