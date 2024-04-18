Пожар на острове Сарпинском в Волгограде тушили восемь часов

Сообщение о ландшафтном пожаре поступило 17 апреля в 17.23. На острове вдали от жилых домов полыхала сухая трава. Утром 18 апреля в МЧС сообщили, что ликвидировать пожар удалось только в 1.53. Огнем выжгло два гектара растительности на Сарпинском. В результате обошлось без пострадавших.