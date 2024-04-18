Волгоградская полиция задержала 18 наркодилеров с 65 кило прегабалина

Банду наркодилеров из 18 человек задержали в Волгоградской области. Молодые люди занимались изготовлением и распространением прегабалина. У них нашли 65 кило этого вещества. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, в разоблачении группы участвовали сотрудники полиции и ФСБ.
Криминальная банда сформировалась в 2022 году. У каждого была своя роль. Одни занимались доставкой товара из другой страны, другие хранили и пересылали наркотики, третьи — делали закладки и продавали наркотические вещества.
В течение прошлого года полицейские задержали всех фигурантов, участвовавших в распространении отравы.
— В ходе обысков по местам их проживания изъято порядка 65 килограммов прегабалина. Помимо этого, на территории Волгоградской области обнаружено 40 тайников-закладок с различными наркотиками, — уточнила Ирина Волк.
Сейчас преступники дают показания. Им светят приличные сроки.
«В мои обязанности входило производство капсул, а также их дальнейшая отправка», — признался один из фигурантов. А вот его сообщник вину отрицает.
«Никаких преступлений не совершил. Это не мое, ключей у меня от ящиков нет. Я без понятия», — попытался оправдаться молодой парень.
На всех участников завели уголовные дела по четырем тяжким статьям, восьмерым грозит наказание также за организацию преступного сообщества. Банда находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.