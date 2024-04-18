Волгоградская полиция задержала 18 наркодилеров с 65 кило прегабалина

Банду наркодилеров из 18 человек задержали в Волгоградской области. Молодые люди занимались изготовлением и распространением прегабалина. У них нашли 65 кило этого вещества. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, в разоблачении группы участвовали сотрудники полиции и ФСБ.