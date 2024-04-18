Пенсионеры против подростков: В Сочи полиция проверяет пожилых людей, напавших на детей

Сочинские пенсионеры напали на подростков и начали их бить. Видео драки появилось в социальных сетях.
Потасовка между пожилыми людьми и мальчишками произошла во дворе многоквартирного дома. Очевидцы рассказали, что мужчины сделали замечание подросткам. В ответ на это один из детей кинул в пенсионеров бутылкой.
«Это привело в ярость пенсионеров, и они решили сразу же применить физическую силу. Один начал душить и бить по голове, другой же уложил парня на землю», — сообщают очевидцы.
На необычную драку обратили внимание прохожие. Тогда пожилые люди отпустили парня. При этом один из мужчин упал.
Сообщение по данному инциденту уже зарегистрировано в пункте полиции микрорайона Макаренко Центрального района Сочи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
«В настоящее время личности всех участников установлены. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех участков конфликта», — сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Во всем произошедшем предстоит разобраться полиции.