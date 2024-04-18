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Полиция задержала участников смертельной стрельбы в Пласте

Мужчины устроили разборку, но словесный конфликт разрешить не удалось, и в ход пошел охотничий карабин.

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, ночью с 16 на 17 апреля в больницу Пласта привезли 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы. Спасти жизнь ему не удалось. А чуть позже к медикам доставили еще одного пациента: на этот раз 23-летнего молодого человека ранили в шею и туловище. Пострадавшему оказали помощь, и он остался жив.

Следователи и полицейские начали совместный розыск причастных к нападению. Расследование и выяснение обстоятельств происшествия находилось на контроле руководства ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным областного полицейского Главка, силовикам вскоре удалось выяснить, что участники конфликта оказались знакомы друг с другом. В региональном следственном управлении также добавили, что разборка произошла возле стелы на дороге Пласт — Кочкарь.

«По предварительным данным, инциденту предшествовала конфликтная ситуация, для разрешения которой использовалось оружие — зарегистрированный в установленном порядке охотничий карабин “Сайга”. Для придания убедительности своим аргументам в сторону потерпевших были произведены выстрелы», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Орудие у подозреваемых изъяли. Следственные органы возбудили уголовное дело. Также известно, что силовики нашли остальных участников и очевидцев конфликта.