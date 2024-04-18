Полиция задержала участников смертельной стрельбы в Пласте

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, ночью с 16 на 17 апреля в больницу Пласта привезли 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы. Спасти жизнь ему не удалось. А чуть позже к медикам доставили еще одного пациента: на этот раз 23-летнего молодого человека ранили в шею и туловище. Пострадавшему оказали помощь, и он остался жив.