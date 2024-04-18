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70-летнего доцента омского университета могут посадить на 7 лет за взятки

За деньги преподаватель выставлял положительные оценки за контрольные, экзамены и курсовые.

Прокуратура Омской области сообщила о том, что государственный обвинитель запросил наказание в виде 7 лет лишения свободы для 70-летнего доцента кафедры, который брал взятки.

Согласно материалам дела, педагог в период с сентября 2019 г. по октябрь 2022 г. брал деньги со студентов за хорошие отметки. Общая сумма взятки составила 330 тыс. рублей. Свою вину преподаватель не признал.

На судебном заседании государственный обвинитель предложил посадить преподавателя на 7 лет в колонию и взыскать с него 300 тыс. рублей. На следующем заседании подсудимый выступит с последним словом.