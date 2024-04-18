В Вулканештах украли высаженные в честь Дня Победы молодые деревья

«Как можно было украсть пять саженцев, символизирующих нашу добрую память о погибших воинах, которые ценой своей жизни шли к Победе, которые дали возможность нам сегодня жить и работать? Еще страшнее становится от мысли, что и кражу могли совершить потомки наследников Великой Победы. Людям, совершившим этот поступок, нет оправданий ни по закону, ни по совести. Надо найти и наказать варваров», — заявил Вадим Шиник.