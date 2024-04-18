В Вулканештах украли высаженные в честь Дня Победы молодые деревья

КОМРАТ, 18 апр — Sputnik. В Вулканештах требуют наказать правонарушителей, укравших деревья, высаженные в честь Великой Победы.
Часть из высаженных в рамках патриотической акции в Гагаузии деревьев были украдены неизвестными. Представитель «Наследников Победы» в Гагаузии Вадим Шиник назвал случившееся кощунством.
«Как можно было украсть пять саженцев, символизирующих нашу добрую память о погибших воинах, которые ценой своей жизни шли к Победе, которые дали возможность нам сегодня жить и работать? Еще страшнее становится от мысли, что и кражу могли совершить потомки наследников Великой Победы. Людям, совершившим этот поступок, нет оправданий ни по закону, ни по совести. Надо найти и наказать варваров», — заявил Вадим Шиник.
Власти Вулканешт уже заявили, что «безусловно, будут предприняты меры для защиты и охраны деревьев» и призвали горожан не наносить «вред тому, что было сделано другими людьми, в первую очередь — детьми».