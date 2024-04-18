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Двое пожилых воронежцев пострадали в результате резкого торможения маршрутки

Двое пожилых воронежцев пострадали во время поездки в автобусе № 55. Маршрутка резко затормозила. Пассажиры не удержались на ногах и упали. После им потребовалась медицинская помощь.

В пресс-службе МВД по Воронежской области рассказывают, что ДТП произошло около 10.30, когда автобус двигался по улице Кольцовской со стороны Ворошилова.

— Местные жители 71 и 75 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Буквально пару дней назад аналогичная ситуация произошла в автобусе № 26. 60-летняя женщина также упала, когда водитель резко затормозил. С чем был связан опасный маневр — пытался ли маршрутчик уйти от столкновения — неизвестно.

несчастный случай