Двое пожилых воронежцев пострадали в результате резкого торможения маршрутки

В пресс-службе МВД по Воронежской области рассказывают, что ДТП произошло около 10.30, когда автобус двигался по улице Кольцовской со стороны Ворошилова.
— Местные жители 71 и 75 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
Буквально пару дней назад аналогичная ситуация произошла в автобусе № 26. 60-летняя женщина также упала, когда водитель резко затормозил. С чем был связан опасный маневр — пытался ли маршрутчик уйти от столкновения — неизвестно.