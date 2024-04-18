В Ангарске незнакомки попали в квартиру старушки и украли 100 тысяч

88-летняя женщина встретила незнакомок после похода в магазин и пообщалась с ними. Со слов старушки, навязав беседу, они вместе зашли в ее квартиру. На следующий день после визита новоиспеченных знакомых пенсионерка заметила, что из шкафа пропали 100 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам и в полицию.