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В Ангарске незнакомки попали в квартиру старушки и украли 100 тысяч

88-летняя пенсионерка обнаружила пропажу денег после визита трех злоумышленниц.

Источник: ГУ МВД

Пожилая жительница Ангарска 16 апреля пустила к себе незнакомок, а после их ухода заметила пропажу крупной суммы наличных. Пенсионерка обратилась в полицию, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на прессу-службу ГУ МВД России по региону.

88-летняя женщина встретила незнакомок после похода в магазин и пообщалась с ними. Со слов старушки, навязав беседу, они вместе зашли в ее квартиру. На следующий день после визита новоиспеченных знакомых пенсионерка заметила, что из шкафа пропали 100 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам и в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили маршрут заявительницы и изъяли записи камер видеонаблюдения. Изучив их, оперативники определили внешность подозреваемых. Ими оказались три женщины.

Если у вас есть какая-либо информация о женщинах на фотографии, просьба обратиться в отдел полиции по телефону: 8 (3955) 53−05−15, или 02 (102 с мобильного).