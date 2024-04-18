В Ангарске незнакомки попали в квартиру старушки и украли 100 тысяч

Пожилая жительница Ангарска 16 апреля пустила к себе незнакомок, а после их ухода заметила пропажу крупной суммы наличных. Пенсионерка обратилась в полицию, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на прессу-службу ГУ МВД России по региону.
88-летняя женщина встретила незнакомок после похода в магазин и пообщалась с ними. Со слов старушки, навязав беседу, они вместе зашли в ее квартиру. На следующий день после визита новоиспеченных знакомых пенсионерка заметила, что из шкафа пропали 100 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам и в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили маршрут заявительницы и изъяли записи камер видеонаблюдения. Изучив их, оперативники определили внешность подозреваемых. Ими оказались три женщины.
Если у вас есть какая-либо информация о женщинах на фотографии, просьба обратиться в отдел полиции по телефону: