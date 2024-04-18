Житель Новокузнецка сдавал фейковые квартиры и обманывал новосибирцев

После общения с потенциальными квартиросъёмщиками он убеждал их провести предоплату. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
31-летнего жителя Новокузнецка обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он выкладывал объявления о том, что якобы в Новосибирске сдаёт квартиру в аренду. Людям, которые обращались, парень скидывал обработанные в редакторах фото документов. Договорившись он просил произвести предоплату. А после получения денег переставал выходить на связь.
Таким образом, новокузнечанин похитил 300 тысяч у жителей Новосибирской, Кемеровской, Ленинградской, Иркутской областей и Республики Бурятия.
Дело рассматривает Центральный районный суд города Новокузнецка.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что 16-летняя девушка из Новосибирска обманула пожилых людей на 200 тысяч.