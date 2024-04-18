Житель Новокузнецка сдавал фейковые квартиры и обманывал новосибирцев

31-летнего жителя Новокузнецка обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он выкладывал объявления о том, что якобы в Новосибирске сдаёт квартиру в аренду. Людям, которые обращались, парень скидывал обработанные в редакторах фото документов. Договорившись он просил произвести предоплату. А после получения денег переставал выходить на связь.