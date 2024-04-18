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Артиллерийский снаряд времен гражданской войны уничтожили в Самарской области

В Самарской области сотрудники ОМОН уничтожили найденный артиллерийский снаряд времен гражданской войны.

Источник: Управление Росгвардии по Самарской области

В Самарской области росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд немецкого производства времен гражданской войны. Его нашли в Сызранском районе на территории одного из крупных промышленных предприятий.

— В дежурную часть поступила информация об обнаружении подозрительного предмета, похожего на артиллерийский снаряд. На место происшествия сразу же выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» города Тольятти, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Найденный предмет обследовали и идентифицировали. Им оказался 155-мм артиллерийский снаряд немецкого производства времен гражданской войны. Сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли обнаруженный боеприпас на полигон и уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности.