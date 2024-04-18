Артиллерийский снаряд времен гражданской войны уничтожили в Самарской области

— В дежурную часть поступила информация об обнаружении подозрительного предмета, похожего на артиллерийский снаряд. На место происшествия сразу же выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» города Тольятти, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.