Артиллерийский снаряд времен гражданской войны уничтожили в Самарской области

В Самарской области росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд немецкого производства времен гражданской войны. Его нашли в Сызранском районе на территории одного из крупных промышленных предприятий.
— В дежурную часть поступила информация об обнаружении подозрительного предмета, похожего на артиллерийский снаряд. На место происшествия сразу же выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» города Тольятти, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Найденный предмет обследовали и идентифицировали. Им оказался 155-мм артиллерийский снаряд немецкого производства времен гражданской войны. Сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли обнаруженный боеприпас на полигон и уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности.